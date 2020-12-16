Курортные города Крыма бьют рекорды по заболеваемости ОРВИ и пневмонией

В курортных городах Крыма отмечается небывалый подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день эпидпорог по ОРВИ в целом по республике Крым превышен на 28%. При этом по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом заболеваемость выросла в 1,7 раза.

Наиболее сложная ситуация складывается в популярных курортных городах. Так, в Судаке прошлогодние показатели превышены в 5 раз, в Ялте – в 7 раз. При этом Ялта до сих пор не может завершить противогриппозную иммунизацию (охват вакцинацией составляет всего 81% от плана).

Растет и заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю (с 9 декабря) такой диагноз поставлен 2 тысячам 273 крымчанам. Прирост составил 9%.

Хуже всего обстоят дела в Феодосии, Ялте, Евпатории, Красноперкопском и Первомайском районах.

В общей структуре пневмоний 27% приходится на ковидные, 14% – на бактериальные. Остальные случаи не расшифрованы, но медики полагают, что большинство из них спровоцировано коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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