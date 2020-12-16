Глава Крыма обвинил в распространении коронавируса систему здравоохранения

Система здравоохранения в Крыму работает таким образом, что сама способствует распространению коронавируса. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из самых больших проблем в учреждениях здравоохранения Аксенов назвал очереди – в регистратурах и на рентген: «И больные, и здоровые вместе стоят».

Крымчане продолжают жаловаться на долгое ожидание скорой и отказы госпитализации. При этом лечение на дому организовано из рук вон плохо.

«Амбулаторная помощь хромает на обе ноги», – отметил глава Крыма, сообщив, что люди по несколько дней ждут врача, начинают заниматься самолечением. А те, кто уже получил диагноз, вынуждены сами ходить по аптекам, так как обеспечить их необходимыми медикаментами медучреждения не торопятся. Подобные ситуации ведут к более тяжелому течению инфекции и ее дальнейшему распространению.

Люди 2 декабря сдали тесты, только 5-го им сообщили, что результат положительный, а 9 декабря врач до них все еще не дошел, привел пример из поступивших к нему обращений Аксенов. Крымчане позвонили в call-центр Алушты, где им посоветовали «попить что-нибудь противовирусного».

При этом медики неоднократно подчеркивали, что большинство тяжелых и летальных случаев коронавируса связаны как раз с тем, что пациенты обращаются за помощью позже 2-го дня заболевания и предварительно пытаются лечиться самостоятельно.

«Люди от непонимания и безысходности сами идут в аптеки, едут в транспорте, заражают других… Мы сами увеличиваем заболеваемость!» – возмутился Аксенов.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко все выдвинутые претензии признал обоснованными, но попросил крымчан «отнестись с пониманием к нашим недоработкам».

Он сообщил, что в Крыму работает 150 бригад скорой медицинской помощи, им приходится обслуживать от 1,7 тыс до 2 тыс вызовов в сутки, половина из которых «по коронавирусу». Но врачи тоже болеют, и количество бригад сокращается.

Правда, он не смог объяснить, почему бригада «скорой», выехав к пожилой ялтинке с диабетом и 50%-ным поражением легких, не смогла доехать до ее дома за 2 с лишним часа, а также почему за 40 минут ожидания соединения с «горячей линией» минздрава очередь продвигается только на 1 позицию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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