Руководство завода «Крымский титан» заявило о массовых сокращениях

Руководство завода «Крымский титан», расположенного в Армянске, заявило о массовых сокращениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2020 года с предприятия уже уволились 120 человек. Теперь в рамках оптимизации планируется сократить еще 10% сотрудников.

По словам руководителя завода Эдуарда Курмачева, оптимизация связана с остановкой производства отдельной продукции. Под сокращение подпадает персонал, не занятый в основном процессе, – 400 штатных единиц или около 350 сотрудников. Уведомления о грядущем увольнении они уже получили.

Если не провести оптимизацию сейчас, к следующему лету придется закрыть все предприятие и уволить более 3,5 тысяч человек, уверяет Курмачев, добавляя, что у «Крымского титана» нет возможности привлечь инвестиции извне: банки в кредитах отказывают, а региональное субсидирование невозможно, так как предприятие зарегистрировано в Москве.

Поэтому для погашения долгов и обеспечения производства приходится экономить.

Сокращаемым работникам предлагают устроиться на содовый и бромный заводы, расположенные в Красноперекопске, находящемся от Армянска на расстоянии 20 км.

.

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 16.12.20

Курортные города Крыма бьют рекорды по заболеваемости ОРВИ и пневмонией. / «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести крымские школы на дистант. / В Крыму введут особый порядок определения подрядчика по содержанию автомобильных дорог. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»