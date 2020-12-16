российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 декабря 2020, 02:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Алушта собирается перейти на жесткий график подачи воды

Вслед за Ялтой на жесткий график подачи воды собирается перейти Алушта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение принято на заседании городской рабочей группы по водоснабжению.

«Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – заявила глава города Галина Огнева. И заверила: «Все, что будет необходимо, – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. Обо всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 16.12.20

Руководство завода «Крымский титан» заявило о массовых сокращениях. / Курортные города Крыма бьют рекорды по заболеваемости ОРВИ и пневмонией. / «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести крымские школы на дистант. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия,