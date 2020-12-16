Алушта собирается перейти на жесткий график подачи воды

Вслед за Ялтой на жесткий график подачи воды собирается перейти Алушта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение принято на заседании городской рабочей группы по водоснабжению.

«Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – заявила глава города Галина Огнева. И заверила: «Все, что будет необходимо, – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. Обо всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 16.12.20

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