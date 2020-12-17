Число жертв ковида в Крыму достигло 400

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 декабря в РК зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 76 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 29 тысяч 339 инфицированных. От ковида умерли 400 крымчан.

Самая сложная ситуацию по заболеваемости отмечается в Ялте, Алуште и Евпатории, где темпы прироста за последнюю неделю составляют 2,4 – 2,9 при общереспубликанском 1,85.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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