Севастополь в течение 3 лет увеличит зависимость от федерального бюджета

В Севастополе приняли бюджет на 2021 год в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходная часть составит 51 млрд 196 млн рублей. Более 68% из них (34,886 млрд) – это безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы оценены в 53 млрд 322 млн.

Таким образом, дефицит бюджета составит 2 млрд 125 млн. Или 4% от планируемой сумму расходов.

В 2022 году дефицит может существенно вырасти – до 3 млрд 86 млн или 7% от расходов, запланированных на уровне 55,5 млрд. Доходы должны составить 51,64 млрд, в том числе безвозмездных поступлений – 33,82 млрд (65%) . Расходы – 55,5 млрд. Дефицит бюджета – 3,86 млрд.

А вот в 2023 году бюджетный дефицит в Севастополе вновь должен сократиться до 4% и в денежном выражении составить 3 млрд 690 млн рублей. Доходы городской казны подрастут до 88,47 млрд, но доля федерального бюджета увеличится до 78%. Расходы планируются на уровне 92 млрд 167 млн.

В процессе обсуждения проекта бюджет депутаты задали правительству около 270 вопросов, чиновники пока ни на один из них не ответили.

Второе чтение запланировано через неделю.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.12.20

Украина требует от Боснии объяснений по поводу подаренной Лаврову иконы из Луганска. / В Харькове объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной недавно избранного мэра города. / Надежды на Байдена не оправдываются – украинский дипломат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»