В Севастополе от коронавируса умирают по 5 человек в день

В Севастополе за 2 дня зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 декабря город преодолел отметку выявляемости в 80 человек (81 за предыдущие сутки), но сегодня показатель немного снизился – 76 новых случаев.

Все заболевшие – местные жители в возрасте от 5 до 89 лет. Скончались от инфекции 10 человек в возрасте от 70 до 88 лет. Отметим, что городской департамент здравоохранения третий день сообщает о 5 смертях за сутки.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 5 тысяч 602 инфицированных. От ковида умерли 185 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.12.20

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