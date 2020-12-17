Украине все-таки придется поделиться с Крымом пресной водой

В Крыму достаточно запасов пресной воды, просто этим вопросом никто никогда не занимался. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году полуостров переживает небывалую засуху. Водохранилища пересыхают. На жесткий график водообеспечения перешли Симферополь и Ялта, до конца года без горячей воды осталась Евпатория. В Алуште и той же Евпатории воду отключают по ночам. Различные графики введены в еще нескольких десятках населенных пунктов.

Москва выделила около 1 млрд рублей для переброски воды из реки Бельбек в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, и разработку дополнительных артезианских скважин для Симферополя.

Однако проблему нужно решать кардинально: дефицит воды испытывает весь Крым. Опреснительные установке на полуострове появятся, но точечно: «Это достаточно дорогое удовольствие», – отметил Владимир Путин. И добавил: «Есть еще одна новация для Крыма – специалисты говорят, что под акваторией Азовского моря большие запасы пресной воды могут быть. Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. На этом государство экономить не будет».

Запасы пресной воды под Азовским морем, действительно, есть. И оцениваются они в 100 кубических километров. Это в 5 раз больше объема самого большого пресного озера в мире – Байкала.

Запас пресных вод формируется за счет подруслового стока рек Дона, Кубани, Еи, Миуса, Кальмиуса, Молочной и других. Часть этих рек протекает по территории Украины, при этом основные пресноводные горизонты формируются у северных и восточных берегов Крыма.

От самого Азовского моря этот «клад» отделен 30 метрами песка, перекрытого слоем пластичных илов, что не позволят соленой и пресной воде смешиваться.

По подсчетам ученых, без экологического ущерба из-под Азовского моря можно ежегодно выкачивать до 10 кубических километров пресной воды. Это почти в 10 раз перекрывает потребности полуострова.

Кстати, в свое время ученые Института геологических наук НАН Украины уже предлагали использовать этот источник для решения вододефицита не только в Крыму, но и в южном Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Но заниматься этим вопросом у правительства Украины не было ни денег, ни желания.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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