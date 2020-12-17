В Крыму разворачивается странная история вокруг дела о незаконном присвоении недвижимости

В Крыму разворачивается любопытная история по делу о незаконном присвоении объектов недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы крымского отделения Росреестра Виктории Ровенской. Дело получается весьма странным, а потому вызывает массу вопросов.

По версии следствия, поддерживаемой заместителем прокурора Крыма Сергея Булгакова, Ровенская в марте 2018 года, зная о наличии препятствий к оформлению недвижимого имущества, находящегося недалеко от Ялты, все-таки провела эту сделку.

Обвинение настаивает на квалификации ее действий по части 3 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Данное преступление законом относится к категории тяжких, и максимальное наказания за подобные деяния составляет 10 лет лишения свободы.

Защита Ровенской обращает внимание на то, что расследование ведется стремительно: «Даже простые дела длятся 6-7 месяцев, а это крайне непростое дело проходит гораздо быстрее и с серьезными нарушениями процесса, – говорит адвокат. – Например, во время следствия не были проведены очные ставки между Ровенской и свидетелями. Не соблюдена и процедура подачи документов через МФЦ – сотрудниками не был проведён первичный анализ. Да и как свидетели сотрудники МФЦ в деле не фигурируют и даже не были опрошены».

Зато к делу приобщены записи разговоров Ровенской с Натальей Бибиковой, которая в то время исполняла обязанности начальника Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК.

Из этих записей понятно, что Бибикова не только знала о готовящейся сделке, но давила на Ровенскую, которая от участия в сомнительной схеме отказывалась.

Так, Бибикова в разговорах с Ровенской и другими сотрудниками Росреестра ссылалась на неких «серьезных людей из Совмина» (цитата из рассекреченной записи телефонных переговоров Бибиковой), заинтересованных в скорейшем совершении этой сделки.

Любопытно, что оперативники, прослушивавшие телефон Бибиковой, никаких мер к пресечению незаконной, с точки зрения МВД и прокуратуры Крыма, сделки по оформлению недвижимости не приняли. Дело вообще было возбуждено только через 1,5 года после указанных событий.

И единственным фигурантом стала Ровенская. Ни Бибикова, подстегивающая сделку со ссылкой на чиновников республиканского правительства, ни эти «серьезные люди из Совмина», ни сотрудники МФЦ, принимавшие и проверявшие документы, на основании которых была оформлена недвижимость, к ответственности почему-то не привлечены.

Тем не менее, Ровенская, страдающая опасными хроническими заболеваниями, которые без должного лечения могут стать угрозой для ее жизни, уже более 8 месяцев содержится в следственном изоляторе. Защита уверена, что содержание Ровенской под стражей – это способ оказать на нее давление и вынудить признаться в преступлениях, которых она не совершала.

После многочисленных публикаций в прессе, Ровенскую, наконец, посетил прокурор, и защита надеется, что надзорные органы уделят пристальное внимание обстоятельствам этого дела и допущенным в ходе следствия нарушениям.

При этом прямые доказательства виновности Ровенской в уголовном деле отсутствуют, а само якобы совершенное ею преступление, по словам следователя Вдовенко, является «неочевидным и сложно доказуемым», что он и указал в своем постановлении.

Вообще, в деле Ровенской, основанном только на том, что ей ничего не мешало совершить инкриминируемое преступление, столько спорных моментов и нестыковок, что его нужно возвращать на доследование. В существуем же виде доказательства сложно считать сколь-нибудь состоятельными.

Симферополь, Артем Рокотов

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