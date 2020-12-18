В Крыму установлен очередной рекорд выявляемости коронавируса: за сутки подтверждено 356 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

У 31 человека болезнь протекает бессимптомно. Медики отмечают, что в общей структуре заболеваемости доля тех, у кого нет симптомов, снизилась до 5%. Напомним, в апреле в такой форме инфекцию переносили более половины зараженных.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 20 тысяч 695 случаев COVID-19.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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