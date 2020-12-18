Новогодний отдых в Крыму существенно подорожал

Крымские отели подняли цены и ввели дополнительные требования для желающих встретить новый год на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее популярные места размещения были разобраны в рамках очередного этапа кешбэк-программы. Уже тогда ряд отелей подняли цены, ссылаясь на ажиотаж и особую новогоднюю программу. Однако позже правительство Крыма запретило любые массовые мероприятия и новогодние банкеты, в том числе и в отелях. Впрочем, на цены это никак не повлияло.

Так, по данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, отдых в Крыму в период новогодних праздников стал дороже на 38% по сравнению с прошлогодним ценником.

Самой дорогой традиционно является Ялта: номер на одну ночь для двух взрослых и одного ребенка обойдется в среднем в 3,6 тысяч рублей, и это без завтрака. В отелях, позиционирующих себя как четырехзвездные, самые дешевые номера на такой состав гостей начинаются от 10 тысяч.

Дешевле всего в новогодние каникулы можно отдохнуть в Саки и Бахчисарае – примерно в 2 раза дешевле, чем в Ялте.

Отметим, что многие отдели разослали забронировавшим номера требования предоставить результаты теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Это касается тех, кто будет заезжать с 27 декабря включительно.

Симферополь, Лиана Макоба

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