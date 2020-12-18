В Крыму за сутки от ковида скончались 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек. Общее число жертв инфекции за весь период пандемии составляет 407 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 64% заболевших ковидом в Крыму обращаются за медицинской помощью на ранее третьего дня с момента появления симптомов.

Между тем, статистика летальности показывает, что 80% скончавшихся пришли к варчу позже второго дня заболевания.

На сегодняшний день процент смертности от коронавируса в РК составляет около 2%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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