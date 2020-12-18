Коэффициент смертности от ковида в Севастополе продолжает расти

В Севастополе за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 5 до 88 лет. Два человека скончались, обоим было за 80.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 5 тысяч 682 человека. 187 из них от инфекции умерли.

Коэффициент смертности от коронавируса сегодня составляет 3,29%. Еще три дня назад показатель был равен 3,2%, а в начале месяца – 2,8%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.12.20

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