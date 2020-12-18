Главного антикоррупционера Крыма отправили в отставку

Председателя крымского комитета по противодействию коррупции Александра Акшатина отправили в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК. Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Акшатин занимал данный пост с сентября 2014 года. В последнее время, по словам инсайдеров, он попал в опалу: чиновнику приписывали «слив» информации о чиновниках в соцстети. Ходуном кресло под ним заходило после назначения вице-премьером Михаила Назарова – бывшего руководителя ГСУ СК России по Республике Крым.

По некоторым данным, пост начальника комитета по противодействию коррупции займет один из его экс-подчиненных.

Акшатин же должен будет покинуть руководящее кресло 28 декабря с формулировкой «уволен по соглашению сторон».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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