В Крыму половина новых автобусов оказалась разукомплектована

В Крыму около половины новых автобусов разобрали на запчасти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 года назад республика получила партию новых автобусов. Часть из них республиканские власти решили использовать для организации новых маршрутов, в том числе и до только что построенных корпусов республиканской больницы имени Семашко.

Но оказалось, что половина закупленной 2 года назад техники никогда не выходила на линию, а сейчас и вовсе разукомплектована.

Глава РК Сергей Аксенов винит в произошедшем прежнее руководство симферопольского МУП «Горавтотранс», которое, по его словам, просто развалило предприятие.

«Из 140 автобусов – 68 новых стояли вдоль стенок. Разукомплектовали на запчасти новую технику, которую два года назад получили», – возмутился глава РК.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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