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Суббота, 19 декабря 2020, 14:25 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 21 тысячу

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 18 декабря в РК подтверждено 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 21 тысяча 49 зараженных. От инфекции скончались 415 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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