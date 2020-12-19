Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 21 тысячу

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 18 декабря в РК подтверждено 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 21 тысяча 49 зараженных. От инфекции скончались 415 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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