Севастополь обновил рекорд суточной выявляемости коронавируса: 18 декабря подтверждено 83 новых случая. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшим от 7 до 85 лет. 19 из них госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Скончались три человека в возрасте от 67 лет до 81 года.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5 тысяч 765 человек. 190 от ковида умерли.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 19.12.20

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