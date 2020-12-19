В Севастополе сняли вопрос водоснабжения до марта

В Севастополе завершилось строительство водовода из Кадыковского карьера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город, как весь Крым, в текущем году столкнулся с небывалой засухой. Запасы воды в единственном питьевом источнике – Чернореченском водохранилище начали стремительно сокращаться.

В сентябре правительство России выделило деньги на решение проблемы: переброску воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек. Оба проекта реализует министерство обороны РФ.

Водовод длиной 10 километров от Кадыковского карьера построили за 68 дней. Это даст Севастополю дополнительно 15 тысяч кубических метров в сутки. Еще около 10 тысяч кубометров забирается из озера у горы Гасфорта и около 5 тысяч из Инкермана.

Это позволяет сократить потребление из Чернореченского водохранилища с 80 тыс до 50 тыс кубов в сутки и переводить город на жесткий графики потребления.

По подсчетам городских властей, новые источники позволят городу продержаться без ограничений до марта, когда планируется пустить водозабор на Бельбеке.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 19.12.20

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