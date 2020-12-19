Страшное слово «Гаага»: в Киеве спешно жгут всю документацию по войне в Донбассе

В преддверии международного трибунала по Донбассу в Гааге силовые структуры Украины по приказу властей уничтожают всю документацию, связанную с приказами высших должностных лиц и военного командования, а также действиями военно-гражданских администраций и украинской армии на востоке Украины с 2014 по 2020 год. Кроме того, уничтожаются документы, имеющие отношение к расстрелам на Майдане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-командир националистического батальона «Айдар» и бывший депутат Верховной рады Сергей Мельничук.

Напомним, 11 декабря генеральный прокурор Международного уголовного суда в Гааге (Гаагский трибунал) Фату Бенсуда заявила о начале расследования событий на Украине, включая Майдан в Киеве и войну в Донбассе. По словам Бенсуды, прокуратура Международного уголовного суда выявила факты преступлений против человечности.

«Сейчас информация всплывает о том, что в Министерстве обороны, в Генеральном штабе уничтожают документацию того, что было. Я просто беспокоюсь, что дали команду уничтожать те приказы, которые отдавались, скажем... на открытие огня в Донбассе. Уже есть и достоверная информация, что Владимир Замана, который был начальником Генерального штаба в 2014 году, рассказывал, что приказы, которые были, были уничтожены даже по реестрам. Это все давал команду Турчинов, зачищал, и потом, когда был в Совете национальной безопасности, он курировал это все», – приводит слова Мельничука «ПолитНавигатор».

Отметим, прокуратура Гаагского трибунала, которая начала расследование военных преступлений на Украине, заявляет, что ответственность несут «обе стороны конфликта». Между тем, действие трибунала на своей территории официально признала только Украина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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