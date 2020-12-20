Крым обновил рекорд суточной выявляемости COVID-19

В Крыму за сутки зарегистрировано 357 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. У 16 человек заболевание протекает бессимптомно.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Всего с начала пандемии в РК выявили 21 тысячу 406 инфицированных. Жертвами ковида стали 422 крымчанина.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.12.20

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