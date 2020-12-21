В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 8 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 декабря на территории РК зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 21 тысяча 756 зараженных, от инфекции умерли 430 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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