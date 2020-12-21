В Севастополе за выходные умерли от ковида 10 человек

В Севастополе за 2 выходных дня умерли от ковида 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 19 – 20 декабря в городе зарегистрировано 164 новых случая заболевания. Заразившиеся – местные жители в возрасте от 1 года до 92 лет.

В субботу скончались шестеро, в воскресенье – четверо, возраст погибших 56 – 88 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5 тысяч 929 человек. От ковида умерли 200.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.12.20

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