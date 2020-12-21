Ротару продает свою недвижимость в Ялте – покупатели хотят «в комплекте» кусочек набережной

Певица София Ротару продает свою виллу в Крыму. Сделка не афишируется, однако подробности все равно просочились в публичное пространство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Вилле София – трехэтажном историческом особняке, расположенном на набережной Ленина. Прямо за ней расположился киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Здание было построено в конце 19 века, а через 100 лет его выкупила семья Ротару. Сначала там организовали звукозаписывающую студию, в 20009 году открыли бутик-отель. К 2016 году отель стал убыточным: желающих платить от 25 тыс до 70 тыс рублей в сутки за номер с окнами на шумную набережную было немного. , Сейчас здание пустует и, как оказалось, выставлено на продажу. Запрашиваемая цена – 25 млн евро.

Покупатель уже нашелся – это некий московский бизнесмен, который решил приобрести «красивый домик у моря» для летнего отдыха жены и дочери. По некоторым данным, он хотел бы расширить территорию, прилегающую к домику, огородив «небольшой, чисто формальный» участок между зданием и набережной, чтобы «не мешать жителям и гостям Ялты и чтобы они не мешали отдыхать его семье», цитируют пожелание покупателя риелторы. Отметим, что часть здания и так уже отгорожена забором.

Добавим, что Ротару так же намерена продать и другую недвижимость, расположенную в Ялте.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 21.12.20

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