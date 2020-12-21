Бюджет Крыма на 2021 год подрос на 16% – все за счет Москвы

В Крыму во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 3 недели, прошедшие с первого чтения, крымская казна подросла – и по доходам, и по расходам.

Доходная часть бюджета увеличилась со 150,8 млрд рублей до 153,3 млрд, при этом собственные доходы РК остались на прежнем уровне – 48,4 млрд рублей. Рост произошел за счет увеличения планируемых поступлений из Москвы.

Расходная часть тоже прибивала 2,5 млрд рублей и составила 154,7 млрд, дефицит бюджета не изменился – 1,4 миллиарда.

В 2022 и 2023 годах бюджеты планируются бездефицитные: доходы должны быть равны расходам и составят в 2022 году 166,4 млрд, в 2023 годы – 235,7 млрд.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.12.20

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