Число заболевших COVID-19 в Крыму превысило 22 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 354 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 22 тысячи 110 зараженных коронавирусом. От инфекции умерли 436, 8 из них – за последние сутки.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.12.20
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