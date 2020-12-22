Конкурс на должность главы администрации Ялты начался со скандала: один из кандидатов буквально хлопнул дверью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Городскому совету курортной столицы Крыма предстоит выбрать градоначальника. На этот пост претендовали четверо: врио главы Янина Павленко, начальник юридического департамента администрации Михаил Воронов, Сергей Бойцов и Надежда Обухова.

Последняя участвует в конкурсах на место градоначальника не в первый раз – по ее словам в пятый. Сегодня она решила привлечь к себе чуть больше внимания, чем обычно. Претендентка, подчеркнув, что является юристом из Москвы, заявила, что процедура незаконна, так как кандидаты не предоставили справки об отсутствии судимости.

Обухова сообщила, что снимает свою кандидатуру, резюмировала: «Увидимся в суде!» и покинула конкурс.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 22.12.20

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