Хроники COVID-19: Севастополь перешагнул 6-тысячный рубеж

В Севастополе за сутки зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшие – горожане в возрасте от 12 до 86 лет. От инфекции скончались два человека 65 и 82 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6 тысяч 11 человек. 202 от коронавируса умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.12.20

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