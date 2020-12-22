Крыму нужно потратить шестую часть годового бюджета за один день

У крымских муниципалитетов остался 1 день, что сделать заявку на финансирование в рамках бюджета 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из выделенных в текущем году республике 221,3 млрд рублей потрачено на сегодняшний день лишь 185 млрд. То есть неосвоенными остается более 16% бюджета.

До конца года осталось всего 5 банковский дней, но чтобы получить деньги, муниципалитеты должны сделать запрос в министерство финансов не позднее 23 декабря.

Иными словами, шестую часть годового бюджета крымчанам нужно потратить буквально за 1 день.

Ялта, Лиана Макоба

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