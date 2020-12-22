Инфляция в Крыму и Севастополе растет быстрее, чем по России в целом.

Инфляция в Крыму и Севастополе растет быстрее, чем в России в целом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам ноября годовая инфляция в РК составила 4,8%, в Севастополе – 5,2%. При этом средний показатель по РФ составляет 4,4%, по Южному федеральному округу – 4,7%.

В ЦБ РФ увеличение инфляции связывают «действием временных факторов федерального характера»: сокращением предложения на продовольственных рынках из-за снижением урожая отдельных культур; ростом издержек при производстве товаров и услуг с высокой долей импортной составляющей, а также реализацией отложенного спроса на отдельные непродовольственные товары после смягчения ограничительных мер.

При этом в группе непродовольственных товаров рост цен произошел, в первую очередь, на медикаменты и медицинские товары.

Продукты питания с начала года к началу декабря подорожали на 6,4% в Севастополе и на 6,5% в Крыму.

Особенно ощущалась инфляция в группе плодоовощной продукции, ускорились темпы роста цен на яйца и молочную продукцию, в производстве которых используются импортные компоненты.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.12.20

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