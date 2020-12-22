На Украине арестовали 32 судна за заходы в Крым

Суды Украины вынесли решения об аресте 32 судов, в разное время заходивших в Крым.

Судовладельцам, операторам и капитанам судов инкриминируется нарушение порядка «въезда на полуостров и выезда оттуда».

Все аресты наложены заочно. Но прокуратура так называемой Автономной республики Крым заявляет о намерении направить в украинское бюро Интерпола «запрос для внесения таких судов в базу розыска», а также обратиться к правительствам других государств с просьбой помочь арестовать плавсредства, «подрывающие суверенитет Украины».

При этом названия «провинившихся» судов не уточняются, сообщается лишь, что «иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. Зато нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.12.20

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