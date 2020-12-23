Заболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 10%

В Крыму за сутки зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 294 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю (с 16 декабря) в РК зафиксировано 2 тысячи 476 заболевших, это на 10% больше, чем за предыдущую неделю. Средний тем прироста заболеваемости составляет 1,8 – это один из самых высоких показателей в России.

По словами главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в общей структуре заболеваемости число бессимптомных случаев сократилось до 17%, и это тревожный факт.

Всего с начала эпидемии в республике выявлено 22 тысячи 463 зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

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