Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Крыму

Пик заболеваемости коронавирусом в Крыму прогнозируется на середину марта. Такой прогноз озвучили ученые Крымского федерального университета имени Вернадского, с мая текущего года отрабатывающие модели развития эпидемии. До сих пор их прогнозы сбывались на 80% – 90%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день ситуация в РК характеризуется как нестабильная и не имеющая тенденции к снижению. Темпы прироста за минувшую неделю в целом по республике составили 1,8. В Алуште, Ялте, Красноперекопском, Кировском, Ленинском и Советском районах этот показатель превышает общекрымский в 2,5 – 3 раза.

По словам ученых, к концу зимы ежесуточная выявляемость может достичь 500. Резкий всплеск ожидаемо прогнозируется во второй половине января – как результат новогодних праздников. Если масочный и дезинфекционный режим будут строго соблюдаться, всплесков удастся избежать, выявляемость сохраниться примерно на сегодняшнем уровне, и система здравоохранения РК с этим справится. Если же крымчане будут игнорировать профилактические требования, заболеваемость будет расти более быстрыми темпами, и могут возникнуть проблемы с медицинским обслуживанием.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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