В Крыму установлен антирекорд по смертности от ковида

В Крыму установлен антирекорд по смертности от ковида за неделю – с 16 по 23 декабря скончались 53 человека, 8 из них – за последние сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала декабря число жертв коронавируса составило 151 – это в 2 раза больше, чем за весь октябрь, и почти равно итоговому показателю ноября (152).

По словам главы республиканского Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, 82% умерших обратились за медицинской помощью позже 2 дня заболевания. У 15% не было сопутствующих патологий.

Медики отмечают тревожную тенденцию: среди умерших за неделю почти половина не достигла 65-летнего возраста, 8 из них входили в возрастную группу 30 – 49 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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