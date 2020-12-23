Почти 30 тысяч керчан остались без отопления

28 тысяч жителей Керчи остались без отопления.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за утечки на теплотрассе котельной теплоноситель отключен в 174 жилых домах. Коммунальщики обещают восстановить работу системы сегодня к вечеру.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 23.12.20
Крымские школы досрочно уйдут на каникулы. / В Крыму все-таки вводят дистанционное обучение. / В Крыму установлен антирекорд по смертности от ковида. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube