Почти 30 тысяч керчан остались без отопления

28 тысяч жителей Керчи остались без отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за утечки на теплотрассе котельной теплоноситель отключен в 174 жилых домах. Коммунальщики обещают восстановить работу системы сегодня к вечеру.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 23.12.20

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