Власти Крыма заявили о дефиците лекарств для лечения COVID-19 и уволили несколько чиновников

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уволил руководителя госпредприятия «Крым-Фармация» Тараса Чеславского. Причиной отставки стал дефицит лекарств, в том числе и жизненно важных препаратов.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Крым-Фармации», – сообщил министр. – В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации (на сайте ведомства в этой должности указан Дмитрий Рыскин – прим. РИА «Новый День»).

По словам Остапенко, дополнительная закупка льготных лекарственных препаратов для республики выполнена по 70% позиций, по 20% поставки ожидаются к концу недели, но ряда медикаментов нет даже у поставщиков.

Руководитель управления Росздравнадзора по РК и Севастополю Василий Климов сообщил, что крымчане продолжают жаловаться на отсутствие препаратов как для льготников, так и для лечения коронавируса.

В частности, нет в продаже назначаемых для лечения инфекции антибиотиков, глюкокортикоидов, препаратов гепаринового ряда. Ожидать их скорого появления не приходится: часть этих лекарств отсутствует даже у федеральных поставщиков, остальные в первую очередь будут поставляться в стационары.

При этом Климов отметил: анализ показал, что часто отсутствующие препараты назначаются больным необоснованно, особенно это касается антибиотиков. И теперь, когда в регионе растет число бактериальных пневмоний, это может сыграть с больными злую шутку: пропитые «на всякий случай» препараты в случаев реальной необходимости воздействия на бактериальную флору могут просто не сработать.

Симферополь, Лиана Макоба

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