В Крыму начался рост бактериальных пневмоний

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Крыму превышен на 36%. Исходя из многолетних наблюдений, это не характерно для декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в лидерах по заболеваемости Саки и Ялта, где общекрымский показатель превышен в 3 раза, в Судаке и Керчи – в 2 раза.

Продолжается рост внебольничных пневмоний: за неделю такой диагноз получили 2 тысячи 355 крымчан. Растет и число тяжелых форм: госпитализировать пришлось 394 из заболевших, что на 26% больше показателя предыдущей семидневки.

Лидерами по заболеваемости являются Ялта и Алушта. Кроме того, в Раздольненском районе число внебольничных пневмоний за 2 недели выросло в 2 раза, в Первомайском – в 2,5 раза.

В общей структуре заболеваемости начала расти доля бактериальных пневмоний – с 14% до 22%, ковидными оказались 27%. Остальные не расшифованы, но подразумевается, что большинство из них тоже вызвано коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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