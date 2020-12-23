Ковид-положительный крымчанин парализовал работу пограничного пункта пропуска

Житель Крыма, инфицированный коронавирусом, парализовал работу пограничного пункта пропуска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина возвращался домой с Украины, на руках у него были положительные результаты теста на COVID-19. Однако крымчанин не видел препятствий для дальнейших путешествий. Зато их увидели сотрудника пункта пропуска «Перекоп»: мужчину госпитализировали сразу после пограничного контроля, после чего пункт пришлось закрыть на тотальную дезинфекцию.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за все время эпидемии это был первый случай, когда человек с документально подтвержденной болезнью пытался въехать в Крым.

Зато нередки случае, когда прибывшие из-за границы без результатов теста отказываются сдавать анализ в трехдневный срок. В суды передано 88 дел таких ковид-диссидентов, 17 из них – за последнюю неделю.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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