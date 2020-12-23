В новогоднюю ночь на улицы Симферополя выйдут антиковидные патрули

В новогоднюю ночь Симферополь будут контролировать специальные патурли. Их главная задача – следить за соблюдением мер профилактики коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», в городе, как и во всем Крыму, запрещены массовые мероприятия, гуляния, новогодние банкеты. Кафе и рестораны ночью должны быть закрыты, лиьо работать только на вынос. Горожане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Все это и будут контролировать патрули. Предполагается создать 10 групп, в состав которых войдут сотрудники администрации, муниципального контроля, полиция и казаки.

Кстати, от фейерверка в новогоднюю ночь решили не отказываться, но перенесли его с площади Ленина Неаполь Скифский.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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