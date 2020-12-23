Украина выполнила приказ Госдепа отказаться от оборудования Huawei

Министерство иностранных дел Украины и другие ведомства отчитались о начале демонтажа оборудования китайской компании Huawei во всех своих служебных зданиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач.

«Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений», – похвалил Крач премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по итогам встречи.

Он напомнил, что ранее украинские власти отказались от совместного с Huawei проекта «умный город» в пользу американской Cisco.

Чиновник Госдепа анонсировал участие Украины в инициативе «Чистая сеть», которая призвана бороться против влияния китайских телекоммуникационных компаний, развивающих сети 5G в различных странах.

Напомним, министерство торговли США включило Huawei в черный список 20 мая 2019 года. Вашингтон неоднократно обвинял компанию в «техническом шпионаже». Сразу после этого американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской компанией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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