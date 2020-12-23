«Нанесён вред обществу»: на Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес строгое предупреждение телеканалу «Наш» за трансляцию фрагментов пресс-конференции президента РФ Владимира Путина без сопровождающих его выступление «критических и разоблачающих» комментариев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте Нацсовета.

Украинский цензурный регулятор указал, что проштрафившийся телеканал нарушил сразу два пункта первой статьи закона № 59 Украины «О телевидении и радиовещании».

«Информация о борьбе России с мировым терроризмом, достижениях военно-промышленного комплекса России, политике РФ в отношении русскоязычного населения Украины, имела односторонний, пропагандистский характер и не была обеспечена сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции», – говорится в тексте вынесенного предупреждения.

Нацсовет особо отметил, что телеканал «Наш» не обеспечил трансляцию выступления российского президента «собственным редакционным комментарием и/или сбалансированным плюралистическим комментарием по выражению разных мнений и позиций по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации в Украине в контексте информации, распространенной Путиным».

«Оценив эфир телеканала «Наш» от 19 декабря 2020 г. и учтя вред, который несет обществу распространение необъективной односторонней информации, особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности, Национальный совет решил применить к ООО «НАШ 365» санкцию в виде объявления предупреждения. Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства», – предупредили в Нацсовете.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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