В Симферополе и Ялте начали разворачивать госпитали Минобороны РФ

В Симферополе и Ялте развернут ковидные госпитали Минобороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымскую столицу из Ростова-на-Дону вылетели 4 самолета Ил-76 со специалистами и 100 тоннами оборудования. Разворачивать госпиталь в Симферополе будут около 100 военнослужащих.

Помощь больным COVID-19 будут оказывать военные медики.

В Ялту все необходимое для разворачивания госпиталя везут из Севастополя.

Напомним, Ялта и Симферополь входят в число крымских территорий с самой сложной эпидобстановкой. Например, в курортной столице Крыма показатели заболеваемости в 3 раза превышают республиканские.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.12.20

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