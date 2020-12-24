В Крыму зарегистрировано 355 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 355 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 22 тысячи 818 инфицированных, от ковида умерли 444 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.12.20

«Разочарование года»: 40% украинцев высказались за немедленные перевыборы президента страны. / «Нанесён вред обществу»: на Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина. / 70% украинцев: Всё плохо, страна движется не туда. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»