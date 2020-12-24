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Четверг, 24 декабря 2020, 10:25 мск

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В Крыму зарегистрировано 355 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 355 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 22 тысячи 818 инфицированных, от ковида умерли 444 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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