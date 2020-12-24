Президент федерации универсального боя Севастополя подозревается в убийстве жены

Президент федерации универсального боя Севастополя задержан по подозрению в убийстве жены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 декабря в полицию поступило сообщение от родственников 33-летней женщины, которые сообщили, что она уже сутки не выходят связь.

«У следствия имелись все основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным на пустыре в районе Монастырского шоссе. В убийстве подозревают ее мужа. Виктор Футурнюк задержан.

Севастополь, Илья Пелехов

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