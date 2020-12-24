Горсовет Львова опубликовал карту Украины без Крыма

Горсовета Львова опубликовали на своем официальном YouTube-канале четыре видеоролика с картой Украины без Крыма. Примечательно, что видео рассказывало о работе чиновников и депутатов по «созданию молодого гражданского общества».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история получила общественный резонанс, и уже через сутки ролики удалили. Но привлекать к ответственности пока никого не собираются.

В Горсовете заявили о технической ошибке, которая в кратчайшие сроки будет исправлена, после чего ролики снова зальют на канал.

В ООО «Родители в действии», изготовившего видео, пояснили, что карту без Крыма выпустили без злых намерений: «Проект делали родители на волонтерских началах, «по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными», – цитирует представителей организации zaxid.net.

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 24.12.20

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