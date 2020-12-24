Ущерб от COVID-19 в Крыму оценен почти в 6 млрд рублей

Ущерб от коронавируса в Крыму предварительно оценен почти в 6 млрд рублей. Цифры сегодня озвучил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только недополученные доходы республики из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер составили 2,8 млрд рублей.

1млрд 300 млн рублей потрачено на дополнительные выплаты медкам, работающим в красной зоне. Еще 1 млрд 700 млн заявлены как помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии, и поддержка семьям.

«Пришлось снять региональные адресные инвестиционные программы практически все: это ремонты в школах, детских садах, объектов культуры и так далее», – рассказал Аксенов.

По словам Аксенова, эти цифры неокончательные: более точно оценить ущерб можно будет только по итогам года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.12.20

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