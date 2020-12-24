Мир отказывается от заразной украинской курятины

В двух областях Украины на птицефабриках обнаружен опасный птичий грипп. Импортёры украинской курятины в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Средней и Юго-Восточной Азии уже ввели запрет на поставки из «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

«К большому сожалению, волна «птичьего гриппа», которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области», – сообщила чиновница.

«Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран... После случая в Киевской области переговорной работы значительно прибавится. 2020, остановись!», – в сердцах добавила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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