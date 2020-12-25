Саботировать выгоднее: Украина передумала выходить из Минских соглашений

«План Б» по Донбассу, анонсированный год назад президентом Украины, отменяется. Напомним Зеленский обещал переформатировать Минские соглашения по урегулированию в Донбассе, если через год после парижского саммита в декабре 2019 года в Париже, не удастся добиться от Москвы уступок по «формуле Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Украина пока продолжит придерживаться минских договорённостей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, потенциал нормандского и минского форматов «ещё не исчерпан». Отметим, что Украина постоянно саботирует выполнение пунктов Минских соглашений, так как боится, что с России снимут санкции в случае урегулирования конфликта в Донбассе.

«Когда коллеги говорят о плане Б, они, очевидно, артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал нормандского формата и минского процесса не исчерпан ещё», – приводит слова Кулебы Интерфакс-Украина.

«Титаническую работу делает наш представитель в группе советников лидеров, руководитель офиса президента Андрей Ермак, ведя переговоры с немецкими, французскими и российскими коллегами. И там еще есть, за что побороться и на что давить», – добавил он, имея в виду привлечение Парижа и Берлина к давлению на Россию, чтобы заставить её пересмотреть Минские соглашения в пользу Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.20

Гинцбург уверен, что Украина не отвертится от российской вакцины. / Мир отказывается от заразной украинской курятины. / Запад обманул: Украина просит Китай поделиться вакциной от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»