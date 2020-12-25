В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня на полуострове ожилается сильный ветер – до 20 метров в секунду. В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог.

Кстати, по данным синоптиков, в выходные в отдельных районах Крыма возможны обильные осадки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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