Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 23 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 84 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 23 тысячи 156 случаев заражения коронавирусом. Последнюю тысячу республика «набрала» за 3 дня.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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