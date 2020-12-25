В Крыму задержали организаторов подпольной оружейной мастерской

В Ялте задержали организаторов подпольной оружейной мастерской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ РФ по РК и Севастополю, двое ялтинцев занимались переделкой и реставрацией оружия, его основных частей и боеприпасов к ним.

У них изъяты три пистолета, патроны, порох, основные части оружия и самодельные инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Крымчане свою вину признали. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.12.20

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